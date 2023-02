L'UNICEF est sur tous les fronts

Face aux conséquences du Covid, de la vie chère et de la menace sécuritaire, l’UNICEF se tient aux côtés de la population.

Aissata Ba Sidibe, la représentante de l’organisation à Lomé, rappelle toutes les actions menées en matière de santé maternelle et infantile, de vaccination, de lutte contre le sida, d’accès aux infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement, d’éducation et de protection de l’enfant, notamment.

Mais l’UNICEF va au-delà avec des programmes de formation des jeunes à l’entreprenariat et des activités génératrices de revenus.

Concernant la menace terroriste dans la région septentrionale, elle soutient la mise en œuvre du programme d’urgence de résilience dans la région des Savanes en mettant l’accent sur l’extension des services sociaux de base et la consolidation de la paix avec l’implication des adolescentes et des jeunes.