Rubriques

Tendances:
Coopération

LaNSA : la BM aide à renforcer la sécurité sanitaire

Une délégation de la Banque mondiale est à Lomé pour évaluer les investissements réalisés dans le cadre du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP).

La délégation de la Banque mondiale © DR

Une délégation de la Banque mondiale est à Lomé pour évaluer les investissements réalisés dans le cadre du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP).

Conduite par Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice de la division de la BM pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, et Chakib Jenane, directeur régional du pôle Planète pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la mission s'est rendue au Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments (LaNSA).

Le directeur général du LaNSA, le Professeur Komla Sanda, a présenté les missions de la structure.

Ce nouveau Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments vise à protéger la santé des consommateurs et à garantir la qualité phytosanitaire des productions végétales », a-t-il expliqué précisant que le labo propose des analyses chimiques et microbiologiques permettant d'évaluer scientifiquement les risques sanitaires et alimentaires auxquels sont exposées les populations.

Cette structure a été en partie été financée par la Banque mondiale.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Nourrir et financer le développement

Nourrir et financer le développement

L'ambassadeur du Japon, Junji Gomakudo, a tenu à clarifier mardi la portée de l'aide alimentaire en riz apportée au pays, souvent perçue comme se substituant à un véritable soutien à la production rizicole locale.

Semer puis récolter

Semer puis récolter

Une rencontre entre l'ambassadeur indien à Lomé, Shri Sayed Razi Haider Fahmi, et des représentants du ministère de l'Agriculture s'est déroulée jeudi.

Une Maison du Brésil à Aného ?

Une Maison du Brésil à Aného ?

La Commune des Lacs 1 et la municipalité de Cachoeira (Brésil) ont signé une convention de jumelage destinée à renforcer leur coopération décentralisée. L'accord a été conclu par Kangni Agossou Kouévi, adjoint au maire, en séjour au Brésil, et Eliana Gonzaga de Jésus, l’édile de Cachoeira (État de Bahia).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.