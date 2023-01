Le commandant de la sixième flotte américaine à Lomé

Le USCGC Spencer de la Marine US est en escale à Lomé depuis mercredi dans le cadre d’un exercice militaire baptisé Obangame Express.

L’arrivée du Spencer coïncide aussi avec le déplacement à Lomé du vice-amiral Thomas Ishee, commandant de la sixième flotte américaine. Pendant son séjour, Ishee rencontrera de hauts dirigeants togolais afin de renforcer les relations et de discuter de la stabilité et de la sécurité régionales grâce à la coopération maritime.

L’ambassadrice des Etats-Unis, Elizabeth Fitzsimmons, et des membres de la mission US au Togo participeront aux discussions bilatérales.

Mme Fitzsimmons s’est récemment rendue à Naples, en Italie, pour visiter la sixième flotte des américaine.

‘La coopération croissante entre les États-Unis et le Togo, en termes de sécurité et de sûreté des eaux africaines, joue un rôle essentiel dans la croissance du continent et donc du monde. Je suis fier d’accueillir à Lomé le Spencer, qui est un exemple de l’engagement des États-Unis en matière de sécurité maritime dans la région’, a souligné la diplomate.