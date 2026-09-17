Modernisation de l'administration : appui de Séoul

La République de Corée renforce son appui à la modernisation de l'administration.

Un don d'équipements informatiques et énergétiques a été remis au ministère des Affaires étrangères.

La dotation comprend 100 ordinateurs portables, 100 ordinateurs de bureau, 60 imprimantes et 10 scanners, ainsi que deux groupes électrogènes.

Plusieurs communes bénéficieront également de cet appui, notamment Golfe 1, Kozah 1, Oti 1, Binah 1, Binah 2 et Kloto 3.

L'objectif est de contribuer à la modernisation des services publics.