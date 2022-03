Le Rwanda rejoint l'ASECNA

Le Rwanda a rejoint l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar(ASECNA), a indiqué lundi à Lomé son directeur général, Mohamed Moussa.

Kigali devient ainsi le 19e membre

Cette Agence est la plus ancienne institution de coopération et d'intégration africaine et malgache.

C'est un établissement public doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière.

La capitale togolaise abrite la 5e réunion des fournisseurs de services de la navigation aérienne, organisée conjointement par l’ASECNA et l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) en coordination avec l’ANAC (Agence de l’aviation civile togolaise).