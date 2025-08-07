Le Togo présent au forum de l’AES sur les politiques humanitaires

Une délégation togolaise, conduite par Kossiwa Zinsou Klassou, ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la femme, prend part depuis jeudi à Bamako (Mali) aux travaux du Forum régional sur l’action humanitaire dans l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Cette rencontre vise à renforcer la coordination des réponses humanitaires dans une région confrontée à d’importantes crises sécuritaires et alimentaires.

Les trois pays membres de l’AES — Mali, Burkina Faso et Niger — sont depuis une décennie frappés par des attaques terroristes récurrentes, provoquant déplacements massifs de populations, insécurité généralisée et crise alimentaire aiguë.

Des millions de personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont aujourd’hui affectées.

Le forum réunit des représentants gouvernementaux, des ONG, ainsi que des organisations internationales dont des agences des Nations Unies.

Ensemble, ils entendent jeter les bases d’une stratégie régionale plus solidaire et mieux structurée pour faire face à ces urgences humanitaires.

Les participants planchent sur des mécanismes innovants de financement, dans un contexte où les ressources financières sont de plus en plus limitées, alors que les besoins ne cessent de croître.

L’objectif est de trouver des solutions pérennes pour soutenir les déplacés internes, les communautés vulnérables, et renforcer la résilience des populations.

La présence du Togo, ainsi que d’autres pays non membres de l’AES comme la Mauritanie et le Tchad, témoigne d’un engagement régional élargi pour une coopération humanitaire solidaire et une réponse coordonnée aux défis multiples qui secouent le Sahel.

La délégation togolaise participera aux échanges pendant trois jours, avec la volonté de contribuer activement à la construction d’un cadre d’action humanitaire efficace et durable au service des populations les plus touchées.