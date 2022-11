Le Togo s'intéresse au management environnemental

Une délégation menée par Edjeba Essomanam, ministre du Développement des territoires, a visité vendredi le Technopôle Arbois à Aix en Provence, première concentration d'acteurs innovants travaillant dans le domaine de l’environnement.

Un déplacement organisée par Aix-Marseille Provence Métropole et Mohamed Laqhila, le député des Bouches-du-Rhône.

'C'est un plaisir de recevoir une délégation venant du Togo, pays ambitieux qui souhaite s'affirmer comme un hub logistique et de services en déclinant de nombreux projets, en espérant que cette visite puisse vous y aider’, ont indiqué les responsables de la région.

Situé sur le territoire d’Aix-en-Provence, le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée est un projet d’aménagement et de développement économique du territoire tourné vers la création, le développement et l’accueil d’entreprises innovantes et de laboratoires de recherche dans le domaine de l’environnement.

1 300 emplois, 900 de salariés et 400 de chercheurs, ont été créés sur le Technopôle.

Celui-ci accueille également 300 étudiants, de Bac+4 à Bac+8.

Il s’agit du premier technopôle de France certifié ISO 14001, qui porte sur le management environnemental.