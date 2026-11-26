Lomé accueille une antenne du Centre de diplomatie publique russe
La Russie avance ses pions au Togo. Le Centre de diplomatie publique (CDP) a officiellement ouvert jeudi une représentation à Lomé. Sa vocation est de développer les échanges entre les deux pays dans l'éducation, la culture, la science et l'action sociale et humanitaire.
La Russie avance ses pions au Togo. Le Centre de diplomatie publique (CDP) a officiellement ouvert jeudi une représentation à Lomé. Sa vocation est de développer les échanges entre les deux pays dans l'éducation, la culture, la science et l'action sociale et humanitaire.
« Chaque événement de ce type est une brique dans les fondations d'une amitié solide », a déclaré Valentina Kolesnikova, directrice de l'antenne togolaise. « Nous construisons un pont de compréhension mutuelle et de respect entre la Russie et le Togo. »
Au programme : projets éducatifs et scientifiques, appui à la formation universitaire, compétences technologiques et valorisation des patrimoines culturels des deux pays.
Pour Lomé, ce rapprochement s'inscrit dans une stratégie de diversification des partenaires, destinée à attirer des investissements et à soutenir le développement. Cette ouverture couronne plusieurs mois d'initiatives communes entre les deux capitales.
Le Centre de diplomatie publique est une structure récente. Il a été enregistré au registre commercial russe le 2 février 2024 ; son directeur général est Dmitriy Ivanovich Savelev, et sa directrice exécutive Natalia Krasovskaya, figure connue de l'influence russe sur le continent.
Le CDP participe à l'implantation en Afrique de « Maisons russes ».
Depuis quelques mois, Lomé accueille aussi un bureau de l’agence de presse ’African Initiative’, proche du Kremlin, et une association baptisée ‘Alternative Russo-Togolaise’, également liée aux autorités officielles de Moscou.