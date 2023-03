Main dans le main pour le développement

Un forum sur la participation citoyenne et sur le développement aura lieu en mai prochain. Une rencontre organisée par l’Allemagne.

Ce rendez-vous permettra de créer plus d’engagement de la part de la société civile et du secteur privé pour assurer une croissance forte et profitable à tous, a indiqué mardi Matthias Veltin, l’ambassadeur d’Allemagne au Togo.

Berlin est très engagé dans les programmes de développement, la bonne gouvernance et la décentralisation.