Mamoudzou a tout à offrir

Une convention de jumelage lie désormais la commune de Mamoudzou (département de Mayotte en France) et trois communes togolaises : Kloto 1 (Kpalimé) et Agoe Nyive 2 (Lomé).

Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires, Payadowa Boukpessi, a présidé jeudi la cérémonie de convention de jumelage entre les villes de Kloto 1 (Kpalimé) et Agoe Nyive 2 (Lomé) et Mamoudzou (Mayotte, France).

Ambdilwahedou Soumaila, le maire de Mamoudzou, et Claudie Rakoto, chargée de la Coopération régionale de cette ville étaient présents à Lomé.

La coopération devrait s’engager dans les secteurs de l’éducation, du sport, du commerce, de l’assainissement …

‘Cette association va créer une dynamique et des opportunités de développement’, a déclaré Ambdilwahedou Soumaila.

Mamoudzou compte près de 75.000 habitants, plus d’un quart de l’île de Mayotte.