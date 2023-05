Meilleure gouvernance locale

Renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques, c’est bien l’objectif des pouvoirs publics et des partenaires internationaux.

L’Allemagne assiste le Togo depuis plusieurs années et les progrès sont notables.

‘Nous nous félicitons des efforts faits et nous encourageons le gouvernement à continuer pour répondre aux engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit dans ce domaine. Il est nécessaire d’élargir la gamme des instruments nécessaires à renforcer la transparence, a déclaré jeudi Mathias Veltin, l’ambassadeur d’Allemagne à Lomé.

Il assistait au lancement d’une campagne de renforcement des capacités des élus et cadres municipaux sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

L’Allemagne souhaite que la politique de décentralisation soit synonyme de bonne gouvernance