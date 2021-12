Mettre fin au Sida en Afrique de l'Ouest

L’ambassadeur des Etats-Unis, Eric Stromayer, a présidé jeudi la cérémonie de remise de trophées d’excellence et de certificats d’appréciation aux centres de santé partenaires du projet « Ending AIDS in West Africa.

Un projet financé par l’Agence internationale des États-Unis pour le développement (USAID) et le Plan d'Urgence Présidentiel de Lutte contre le Sida (PEPFAR).

Le gouvernement américain, à travers l’USAID et le PEPFAR, accompagne les efforts des autorités des pays de l’Afrique de l’Ouest, dans la lutte contre le Sida.

A cet effet, il a été mis en œuvre, depuis plus d’une dizaine d’années, au Togo, et dans d’autres pays de la région, plusieurs projets contribuant à l’atteinte des objectifs 95-95-95 de l'ONUSIDA à l’horizon 2025.

Au vu des progrès réalisés par le Togo, le pays a pu bénéficier d’un financement additionnel de deux ans (2019-2021), d’un montant de 14 millions de dollars à travers le programme PEPFAR.

L’USAID a confié la réalisation des composantes offre de service, suivi-évaluation, et renforcement des systèmes de laboratoire au projet Ending AIDS in West Africa mis en œuvre par FHI 360, la gestion de la chaîne d’approvisionnement au projet Global Health Supply Chain – Francophone Task Order (GHSC-FTO) et la veille communautaire au Réseau CUPIDON.

A l’issue de la 2e année, les centres de santé, partenaires du programme au Togo ont été primés pour l’excellence de leurs résultats.

Les deux premières années du programme ont permis d’intensifier la mise en œuvre des stratégies d’identification de personnes positives au VIH, leur enrôlement et leur maintien dans les soins, et la suppression de leur charge virale.

Le Programme PEPFAR contribue à adresser des questions structurelles relatives à l’amélioration de la prévention, l’efficacité du dépistage, l’enrôlement et la rétention sous traitement, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement, l’acquisition des produits de base pour la prévention, les soins, et le traitement, ainsi que les systèmes des laboratoires de mesure de la charge virale, et le renforcement du système de gestion des données et de veille.