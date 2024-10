Priorités partagées : paix, sécurité et développement

Gwilym Ceri Jones, le nouvel ambassadeur de l’Union européenne au Togo, a rencontré mercredi Kodjo Adédzé, le président de l’Assemblée nationale.

Un premier contact qui a permis de discuter des domaines clés dans lesquels l’UE souhaite concentrer ses efforts pour accompagner le développement du pays.

Lors de cet échange, le diplomate a réitéré l’engagement de l’Union européenne envers le Togo.

« Nous avons un portefeuille très important de coopération ici, couvrant de nombreux domaines qui touchent la vie des citoyens », a-t-il déclaré. Ce portefeuille de coopération, selon M. Jones, inclut des initiatives visant à améliorer la qualité de vie des Togolais dans divers secteurs tels que l’éducation, la santé, l’infrastructure et l’agriculture.

L'un des axes majeurs abordés au cours des discussions fut le projet Global Gateway, une initiative phare de l'UE.

Ce programme repose sur des partenariats public-privé afin de maximiser l’impact des investissements sur le terrain. Pour l’ambassadeur, le Togo est bien placé pour tirer parti de cette initiative. « Le pays peut aussi avoir la chance d’attirer des investissements privés européens qui contribueront à la création d'emplois et à la croissance », a-t-il expliqué.

Le Global Gateway se présente ainsi comme une opportunité pour le Togo de renforcer ses infrastructures, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des technologies numériques, tout en stimulant la croissance économique grâce à la mobilisation de capitaux privés européens.

Au-delà des questions économiques, les échanges ont également porté sur les priorités partagées.

Parmi celles-ci figurent la paix et la sécurité, le développement économique et social, ainsi que les réformes institutionnelles, notamment la mise en place de la nouvelle constitution. Ces domaines représentent des enjeux majeurs pour la stabilité du pays et son développement à long terme.

L'ambassadeur Jones a souligné l'importance de comprendre ces défis pour aligner les actions de l’UE avec les priorités du Togo.

L’UE, déjà un partenaire stratégique pour le Togo, réaffirme son engagement à soutenir le pays dans ses efforts de développement et de réforme. La rencontre avec le président de l’Assemblée nationale s’inscrit dans cette dynamique.