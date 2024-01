Prospérité partagée

La session ordinaire du conseil des ministres de l'Autorité du bassin du Mono (ABM) s'est ouverte vendredi à Lomé.

Les travaux sont dirigés par le ministre togolais de l’Eau, Damehame Yark, et son collègue du Bénin, Samou Seidou Adambi.

Le bassin du Mono est une région géographique située à cheval entre le Togo et le Bénin.

Il est délimité par le fleuve Mono, qui prend sa source au Togo et se jette dans le golfe de Guinée, traversant les deux pays sur son parcours.

Le bassin est caractérisé par une topographie variée, comprenant des plaines, des collines, et des vallées. Il est traversé par le fleuve Mono, qui est la principale source d'eau pour la régio

Le fleuve joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau de la région. Il est utilisé pour l'irrigation agricole, la pêche, et d'autres activités économiques. Cependant, la gestion de l'eau dans le bassin est souvent confrontée à des défis liés à la saison des pluies et à la disponibilité de l’eau.

L'agriculture est l'une des principales activités économiques dans cette région. Les populations locales cultivent le maïs, le manioc, le riz, et le cacao.

La pêche est également une activité importante.

Les communautés riveraines dépendent de la pêche pour leur subsistance et leur commerce local.

Le bassin abrite une biodiversité riche, notamment une variété d'espèces aquatiques et de zones humides. La préservation de l'environnement est un enjeu crucial pour la durabilité de la région.

Le développement économique et social du bassin du Mono est une préoccupation majeure pour les gouvernements du Togo et du Bénin.

Des projets visant à améliorer l'infrastructure, l'accès à l'eau potable, l'éducation, et les services de santé sont en cours pour améliorer les conditions de vie.

En raison de sa position géographique partagée, la gestion des ressources naturelles du bassin du Mono nécessite une coopération étroite entre les deux pays. Des accords et des initiatives bilatérales sont mis en place pour promouvoir une gestion durable de la région.

'Le Togo, à l'instar de la plupart des pays de la sous-région ouest africaine, partage la plus grande partie de ses ressources en eau avec d'autres pays. Compte tenu de cette interdépendance, Faure Gnassingbé ne ménage aucun effort pour faire de la coopération transfrontalière, son cheval de bataille, en vue de contribuer à la mise en place de cadres de gestion coordonnée, durable et non conflictuelle des ressources en eau’, a déclaré Damehame Yark à l’ouverture de la session.