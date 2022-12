Protéger une population sous mauvaise influence

La situation sécuritaire au nord du Togo est très préoccupante, a indiqué lundi Hugo Van Tilborg, chef de la Coopération à la Délégation de l'Union européenne à Lomé.

'Nous sommes déjà engagés dans le Sahel auprès des pays qui font face à cette menace terroriste et aujourd'hui elle descend vers les côtes régionales. Avec le Togo, le Bénin, la côte d'Ivoire, le Ghana nous travaillons pour accompagner les Etats à lutter contre le terrorisme,' a-t-il déclaré.

Il y a bien sur un accompagnement dans le domaine militaire, mais l’important est aussi d’assister les populations défavorisées vivant dans les zones à risques.

‘Les régions frontalières sont malheureusement un peu plus délaissés' a-t-il regretté. Mais depuis les premières attaques contre le Togo, le gouvernement a mis le paquet.

L’aide de l’UE aux populations vivant dans les régions frontalières, cibles des attaques jihadistes, se matérialise dans les secteurs de l’agriculture, de la santé, de l’énergie de l’éducation, du numérique.

'Nous voulons appuyer les services sociaux de base. Il faut que toute la population togolaise ait ce dont elle a besoin. L'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès à la santé et l'accès à l'éducation. Il faut que chaque togolais puisse aussi avoir du travail. À ce niveau, le secteur, le plus porteur au Togo c'est l'agriculture et la transformation agricole au Togo et nous comptons y investir aux côtés du gouvernement’, a précisé Hugo Van Tilborg

La région septentrionale du Togo a été victime de plusieurs attaques terroristes. Les assaillants lourdement armés viennent du Burkina Faso voisin.