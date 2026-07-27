Rubriques

Tendances:
Coopération

Quinze jeunes Belges en immersion au Togo

Une délégation de quinze jeunes de l'Unité Scouts Saint-Benoît de Bruxelles séjourne au Togo du dans le cadre de la deuxième édition de l'échange interculturel Togo-Belgique, organisé par le Mérite International de la Jeunesse du Togo.

Scouts de Bruxelles à Lomé

Une délégation de quinze jeunes de l'Unité Scouts Saint-Benoît de Bruxelles séjourne au Togo du dans le cadre de la deuxième édition de l'échange interculturel Togo-Belgique, organisé par le Mérite International de la Jeunesse du Togo.

Cette mission vise à renforcer les liens entre les jeunesses togolaise et belge autour du leadership, de l'interculturalité et de l'éducation financière. 

Les participants prennent part à des conférences, des ateliers, des activités citoyennes, des visites culturelles et des rencontres avec les communautés locales.

Le programme permet aux jeunes Belges de découvrir le patrimoine culturel, historique et naturel du Togo, tout en échangeant avec leurs homologues togolais. Il inclut également des formations sur la gestion financière, l'entrepreneuriat et l'autonomie économique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Grand séminaire sur la décentralisation

Grand séminaire sur la décentralisation

Le prochain temps fort de la coopération décentralisée entre le Togo et la France est désormais fixé. Un grand séminaire franco-togolais se tiendra à Paris en janvier 2027, à l'initiative du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

Lutter contre la pauvreté, accueillir les réfugiés

Lutter contre la pauvreté, accueillir les réfugiés

Le système des Nations unies (SNU) salue les efforts du gouvernement pour accueillir et intégrer les réfugiés burkinabès installés dans la région des Savanes. Au-delà de l'urgence humanitaire, l'enjeu est désormais de renforcer la résilience des réfugiés et des communautés qui les accueillent.

Partenariat Kara-Mayotte

Partenariat Kara-Mayotte

Le conseil régional de la Kara (nord) et l'Assemblée de Mayotte ont signé à Kara une convention d'entente interrégionale, destinée à mutualiser leurs expériences et leurs ressources face à des défis de développement local qu'ils ont en commun.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.