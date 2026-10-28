Faure Gnassingbé a présidé mardi à Moscou la signature de deux accords de coopération et d’un mémorandum d’entente entre institutions togolaises et russes. Éducation, culture, agriculture et droits de l’homme figurent au programme.

Le premier accord a été conclu avec Eurasia, une organisation russe à but non lucratif. Il couvre l’action humanitaire, l’éducation, la recherche, la culture et le développement social. L’organisation se dit prête à financer des projets et des infrastructures dans la santé, l’éducation et la culture.

Dans l’agriculture, les deux parties envisagent la création de centres agricoles et de structures de formation pratique pour renforcer la sécurité alimentaire. L’accord prévoit aussi des initiatives en faveur de la jeunesse et ouvre la voie à des collaborations dans les médias, les technologies et l’environnement.

Rossotroudnitchestvo : des bourses pour les étudiants togolais

Le deuxième accord lie le Togo à Rossotroudnitchestvo, l’agence fédérale russe chargée de la coopération humanitaire internationale. Il vise à intensifier les échanges culturels, éducatifs et scientifiques. Des étudiants togolais bénéficieront de bourses pour poursuivre leurs études dans des universités russes. Le projet prévoit également l’ouverture de « Maisons russes » au Togo, des centres culturels destinés à rapprocher les deux peuples.

Enfin, un mémorandum d’entente a été signé entre le Médiateur des droits de l’homme de la Fédération de Russie et la Commission nationale des droits de l’homme du Togo (CNDH), afin d’échanger leurs expériences en matière de protection des droits fondamentaux.

Faure Gnassingbé a salué la volonté de ces organisations d’accompagner le Togo, en particulier dans la formation des jeunes. Il a également rappelé l’engagement du pays à protéger les droits des populations, notamment ceux des jeunes exposés aux menaces terroristes dans la sous-région.

Ces signatures s’ajoutent à un premier accord dans le domaine de l’archéologie, conclu à Lomé le 1er octobre lors de la commission mixte intergouvernementale entre les deux pays.

Faure Gnassingbé participe au sommet Russie-Afrique qui se déroule à Moscou les 28 et 29 octobre.