Région des Savanes : une riposte stratégique face à l’insécurité armée

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) renforce son engagement en faveur de la sécurité au nord du Togo.

Dans le cadre du Projet de Facilité de Prévention du Golfe de Guinée, une initiative conjointe est lancée avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (CNLPAL) et le Programme d’urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes (PURS).

Objectif : mieux maîtriser la circulation des armes légères et de petit calibre (ALPC), souvent utilisées dans les actes d’extrémisme violent, phénomène préoccupant dans la sous-région.

Depuis le 10 mai, une cinquantaine d’agents des forces de défense et de sécurité (FDS) – police, gendarmerie, douanes, eaux et forêts, etc. – suivent à Dapaong une session de renforcement de capacités.

Cette formation porte sur la gestion des armes et des munitions (WAM) et la sécurité physique des stocks (PSSM), avec des exercices pratiques de collecte et de sécurisation sur des sites sensibles.

Le gouverneur de la région des Savanes, Atcha-Dédji Affoh, a salué une démarche essentielle pour faire face à l’insécurité croissante. « Notre territoire est riche en potentiel, mais aussi en vulnérabilités.

Il nous revient d’agir avec rigueur et méthode pour contenir les menaces », a-t-il déclaré. Il a exhorté les participants à se considérer comme les premiers remparts pour protéger les communautés, les frontières et les valeurs fondamentales du pays.

Ce projet marque une nouvelle étape dans la stratégie de prévention des conflits au nord du Togo. Il illustre la volonté des autorités, avec le soutien de partenaires internationaux comme le PNUD, d’agir en amont pour éviter l’enracinement de la violence dans les zones sensibles.