Renforcement de la sécurité aux postes frontières du nord

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Togo, en partenariat avec les ambassades d'Allemagne et des États-Unis, a fait don vendredi d’équipements au ministère de la Sécurité.

Des véhicules destinés à renforcer la sécurité aux postes frontaliers avec le Burkina Faso de Pogno et Tamong (région des Savanes/Nord).

Le financement provient du Federal Foreign Office (Allemagne) et du Bureau of International Narcotics & Law Enforcement (INL), Département d'État US.

'Nous travaillons pour le renforcement des capacités opérationnelles, techniques et sécuritaires des différentes frontières terrestres, accroître l’engagement citoyen, la résilience communautaire tout ceci à travers un partenariat gagnant-gagnant' a déclaré Fatou Diallo Ndiaye, représentante de l'OIM.

Ces postes sont des points stratégiques pour la gestion des flux migratoires et pour la prévention des activités illicites telles que le trafic de drogues et la traite des êtres humains.