L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a dressé le bilan vendredi de la mise en œuvre du projet Mécanisme Forêt-Paysan (FFF).

Le Togo est l’un des bénéficiaires avec une dizaines d’autres pays dans le monde.

Forest and Farm Facility est une initiative mondiale lancée par a FAO en collaboration avec d'autres partenaires.

Ce mécanisme vise à renforcer la résilience des communautés forestières et agricoles, tout en soutenant les efforts globaux de lutte contre le changement climatique et de promotion du développement durable.

Les objectifs consistent à promouvoir l’agroforesterie : Le FFF met l'accent sur l'intégration des arbres dans les systèmes agricoles afin d’améliorer la productivité des sols, d'augmenter la biodiversité et de renforcer les écosystèmes.

L’ambition est aussi de renforcer la résilience climatique. En accompagnant les communautés à développer des pratiques agricoles et forestières durables, le FFF aide à faire face aux impacts du changement climatique, notamment la déforestation, la dégradation des terres et les événements climatiques extrêmes.

La FAO veut également stimuler l'entrepreneuriat rural. Le programme encourage la transformation des groupements paysans en entités économiques solides (par exemple, SCOOPS) et favorise le développement d’entreprises rurales axées sur des activités forestières ou agricoles durables.

Enfin, le FFF soutient les communautés paysannes dans la diversification de leurs sources de revenus, notamment par des formations sur des activités comme l'apiculture, le maraîchage et la gestion durable des ressources naturelles.

L’assistance comporte un appui financier, de la formation et une aide à la structuration des organisations pour les activités de transformation.

Depuis 2019, le Togo fait partie des pays bénéficiaires du FFF.

Les résultats sont significatifs :

2 milliards de francs CFA injectés sur cinq ans pour renforcer les capacités des organisations paysannes.

90 protocoles d'accords de subvention directe signés avec des bénéficiaires locaux.

Formation de nombreux producteurs à des pratiques comme l’apiculture et le maraîchage durable.

Transformation de plusieurs groupements en SCOOPS régulièrement immatriculées, leur permettant d’améliorer leurs rendements et de sécuriser leur cadre juridique.

Le FFF joue un rôle crucial dans la transition agroécologique et économique du Togo. En promouvant l’agroforesterie et en renforçant les capacités locales, il contribue non seulement à la sécurité alimentaire et à la lutte contre le changement climatique, mais aussi à l’autonomisation des jeunes et des femmes en milieu rural.

L’avenir du mécanisme repose sur la consolidation des acquis et l’extension de ces bonnes pratiques à d’autres communautés et régions du pays.