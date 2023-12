Renforcer la solidarité et promouvoir le développement durable

L'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT), en collaboration avec la délégation de l'Union européenne, marque ce mardi la Journée internationale des volontaires.

Elle est célébrée chaque année le 5 décembre.

Cette journée a été créée par les Nations Unies pour reconnaître et célébrer le rôle important des volontaires dans le monde entier.

Elle vise à encourager et à valoriser le travail des bénévoles, ainsi qu'à sensibiliser davantage sur l'impact positif qu'ils ont sur les communautés et la société dans son ensemble.

La Journée internationale des volontaires offre l'occasion de rendre hommage aux millions de personnes qui consacrent leur temps et leurs compétences au service des autres, que ce soit dans des domaines tels que l'éducation, la santé, l'aide humanitaire, la protection de l'environnement, ou d'autres secteurs d'activité.

Elle souligne également l'importance du volontariat en tant que moyen de renforcer la solidarité et de promouvoir le développement durable.

Chaque année, la journée est marquée par divers événements, activités et initiatives organisés par des organisations, des gouvernements et des communautés à travers le monde pour célébrer et reconnaître la contribution inestimable des volontaires.

‘Cette journée revêt un caractère particulier à travers lesquel nous célébrons l'engagement des volontaires nationaux et internationaux au Togo' a déclaré Omar Ogbangba, le directeur général de l'ANVT.

Depuis 2011, près de 67.000 volontaires nationaux ont été mobilisés pour venir en aide aux populations défavorisées. A cela, il faut ajouter 2.000 internationaux (France, Allemagne, Belgique, Etats-Unis …).

Les volontaires sont pleinement engagés dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’environnement, de l’assainissement, de la gestion locale …

L’Union européenne est très active.

'Nous avons offert des opportunités de volontariat dans chacun des projets financés par l'UE au Togo’, a indiqué Paolo Salvia, chef de la section politique à la délégation de l’Union européenne à Lomé.