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Semer puis récolter

Une rencontre entre l'ambassadeur indien à Lomé, Shri Sayed Razi Haider Fahmi, et des représentants du ministère de l'Agriculture s'est déroulée jeudi.

Le diplomate indien en compagnie des responsables du ministère de l'Agriculture © DR

Une rencontre entre l'ambassadeur indien à Lomé, Shri Sayed Razi Haider Fahmi, et des représentants du ministère de l'Agriculture s'est déroulée jeudi.

Les échanges interviennent dans un contexte de transformation accélérée du secteur agricole togolais. 

Depuis 2025, le pays bénéficie d'un financement de 300 millions de dollars de la Banque mondiale, destiné à positionner le pays comme hub régional dans l'agroalimentaire et la nutrition animale, à travers le Programme de modernisation de l'agriculture au Togo (ProMAT). 

Ce programme vise notamment à renforcer les institutions agricoles, améliorer l'accès des petits agriculteurs à la mécanisation et aux services financiers, tout en encourageant l'investissement privé.

Dans cette dynamique, le gouvernement multiplie les partenariats, à l'image de sa récente collaboration avec la Biélorussie sur la mécanisation agricole, l'irrigation et la fourniture de semences. L'Inde s'inscrit dans cette même logique de diversification des partenaires techniques.

L'accès aux semences de qualité reste un défi structurel pour l'agriculture togolaise. Depuis le Programme National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire, plusieurs dispositifs se sont succédé pour inciter les producteurs de semences et les coopératives à s'installer et à se professionnaliser.

C'est précisément sur ce terrain que la coopération avec l'Inde, réputée pour son expertise en matière de recherche variétale et de production semencière à grande échelle, pourrait apporter une valeur ajoutée significative.

Le sommet Inde-Afrique sur les semences, prévu mi-septembre à Hyderabad, offrira ainsi à la délégation togolaise l'occasion d'explorer des pistes concrètes de collaboration : transfert de technologies, accès à des variétés améliorées, formation technique ou encore partenariats avec des instituts de recherche indiens spécialisés.

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