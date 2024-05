Sur le départ

Joaquin Tasso Vilallonga, l’ambassadeur européen à Lomé, quittera prochainement ses fonctions au terme d’une mission de 4 ans dans le pays.

‘Mon équipe et moi avons consacré autant d’énergie ces quatre dernières années au développement du partenariat entre l’Union européenne et le Togo, un partenariat qui est plus solide que jamais, malgré les défis à relever’, a-t-il déclaré mercredi.

La coopération est très étroite et certainement indispensable au développement du Togo.

L’appui européen est multiforme : santé, énergie, éducation, agriculture, sécurité, gouvernance, inclusion, gestion des déchets, aide à l’emploi des jeunes …

L’UE a alloué 145 millions d’euros sous forme de subventions aux partenariats avec le Togo pour la période 2021-2024.

Il existe par ailleurs plusieurs programmes plurinationaux de l’UE.