Susanne Menge en visite au Togo

La députée allemande Susanne Menge (Les Verts), en visite au Togo, a salué les progrès réalisés par le pays en matière de développement et les bonnes relations entre Berlin et Lomé.

‘Je suis consciente de la responsabilité historique de l'Allemagne dans nos relations. Et je me réjouis de la diversité et de l'intensité de notre coopération depuis l'indépendance du Togo’, a-t-elle indiqué lors d’une rencontre avec la presse.

Mme Mengue est membre de la Commission de la coopération économique et de développement au Bundestag.

L’élue doit rencontrer des membres de l’Assemblée nationale, plusieurs ministres et des représentants de la société civile.

Elle se rentra à l’intérieur du pays, dans la région des Plateaux, Centrale et de Kara où elle visitera des projets financés par la coopération allemande.