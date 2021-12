Un avenir plus bleu, plus vert et plus résilient

L’Afrique, qui a aujourd’hui environ 1,3 milliard d’habitants, devrait, selon les projections, en compter 2,8 milliards en 2060. La gestion et l’exploitation durables des ressources naturelles, telle que l’eau, dont le continent dispose en abondance, offre à ce dernier des perspectives considérables de réduire la pauvreté, d’améliorer l’efficience énergétique et d’atténuer les risques climatiques.

Ceux qui peuvent obtenir de l’eau potable à un coût abordable sont toutefois privilégiés. Seulement 58 % des Africains ont accès à l’eau potable, moins de 5 % des terres cultivées sont irriguées et le continent n’exploite que 10 % de son potentiel hydroélectrique.

L’eau est indispensable à une économie florissante et au bien-être individuel. Tirer parti des ressources en eau de l’Afrique permettrait de renforcer de manière significative la sécurité hydrique de la région, d’améliorer les moyens de subsistance et de stimuler la croissance économique.

Renforcer la gestion des ressources en eau contribuerait à assurer la sécurité alimentaire, à réduire la vulnérabilité au changement climatique, à améliorer la santé et l’hygiène de la population et à accroître la production d’énergie et le développement industriel.

Sachant qu’en Afrique, 90 % de l’eau se déverse dans 63 bassins hydrographiques partagés par plusieurs pays, la gestion des ressources hydriques doit se faire dans le cadre d’efforts internationaux concertés.

Etabli en 2011, le Programme de coopération pour les eaux internationales en Afrique (CIWA) soutient les efforts déployés par les pays riverains d’Afrique subsaharienne pour contribuer à une croissance durable, inclusive et à l’épreuve des aléas climatiques en s’attaquant aux obstacles à une gestion et à une mise en valeur concertées des eaux transfrontières.

Administré par la Banque mondiale, CIWA est une entité tierce neutre jouant un rôle de facilitateur, il assure un appui technique et réalise des analyses essentielles pour permettre de mieux comprendre les questions relatives aux eaux transfrontières et de prendre des décisions avisées.

CIWA favorise la poursuite d’une démarche concertée afin de gérer les risques communs et de partager équitablement les avantages socio-économiques en incitant les pays à collaborer pour partager les informations, renforcer les institutions et promouvoir des investissements durables.

Ces efforts contribuent à réduire les conflits liés aux ressources et à renforcer l’intégration régionale de manière à promouvoir une croissance économique durable, la réduction de la pauvreté et la résilience face au changement climatique.

Cette année a été marquée par des événements sans précédent depuis des générations, y compris dans les pays riverains dans lesquels CIWA intervient.

La pandémie de COVID-19, et ses retombées socio-économiques ont mis en évidence la contribution de l’eau au maintien des populations en bonne santé et à la poursuite d’une reprise résiliente.

Le rapport 2021 de CIWA contient les faits saillants de l'année écoulée et permet de découvrir le travail mené sur le terrain en Afrique de l’Est, en Afrique occidentale et centrale, dans la Corne de l’Afrique et en Afrique australe.

CIWA contribue de manière importante à jeter les bases d’un avenir plus bleu, plus vert et plus résilient. En effet, les ressources en eau resteront essentielles non seulement pour assurer une reprise inclusive, durable et plus efficace, mais aussi pour atteindre les objectifs des pays dans les domaines du développement et du climat.

CIWA continuera de renforcer la coopération transfrontalière en s’appuyant sur ses trois piliers : améliorer l’accès à l’information, renforcer les institutions, et identifier, préparer et mobiliser des investissements durables.

Le programme maintiendra l’approche fructueuse privilégiant la continuité et le changement, à la fois en mobilisant des engagements à long terme dans les bassins prioritaires et en poursuivant des projets stratégiques de courte durée.