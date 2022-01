Un bon bilan

Patrice Kwamé le secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente a passé le témoin mercredi à Lomé à Marcel Amon-Tanoh.

Six années à la tête de l’organisation régionale et un bilan dont il est fier

Observations électorale promotion des médias, lutte contre la pauvreté, construction de forages, développement du solaire, promotion de la culture, tels sont les chantiers en cours.

L’institution composée de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo a une position hybride entre la Cédéao et l’Uemoa. Pas facile d’exister et de se démarquer.

Son successeur, Marcel Amon-Tanoh, ancien ministre des Affaires étrangères de Côte d’Ivoire, souhaite donner une nouvelle impulsion à l’organisation.