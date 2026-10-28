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Un programme turc pour former aux techniques d’irrigation

Une trentaine de jeunes Togolais suivent depuis ce mercredi une formation aux technologies agricoles dispensée par des experts turcs, en partenariat avec la Fondation Maarif.

Muteber Kılıç © republicoftogo.com

Une trentaine de jeunes Togolais suivent depuis ce mercredi une formation aux technologies agricoles dispensée par des experts turcs, en partenariat avec la Fondation Maarif.

D’une durée de cinq semaines, la formation est assurée par des experts du KOMEK, le centre de formation professionnelle de la municipalité de Konya, en Turquie. 

Elle porte sur les technologies agricoles, les techniques d’irrigation et des méthodes de production adaptées aux besoins locaux.

« L’agriculture est un secteur clé auquel le gouvernement togolais attache beaucoup d’importance », a rappelé Muteber Kılıç, l’ambassadrice de Turquie à Lomé.

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