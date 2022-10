Vers une éligibilité complète

Dans un tweet publié sur sa page, le président Faure Gnassingbé indique qu’il a rencontré le 13 octobre à Washington la directrice du MCC (Millenium Challenge Corporation), Alice Albright.

‘J’ai discuté avec le président togolais de notre partenariat pour améliorer l'accès au régime foncier au Togo, permettant aux agriculteurs d'investir dans des cultures à plus forte valeur ajoutée et dans les technologies de l'information et des communications qui aident les femmes à participer pleinement à leur économie’, a indiqué Mme Albright.

Le MCC est un dispositif conçu par le Congrès américain pour réduire la pauvreté à travers la croissance économique durable dans les pays en voie de développement.

Le Togo bénéficie du programme de seuil; un statut intermédiaire qui permet aux pays qui n’ont pas encore rempli la totalité des critères exigés par le MCC de bénéficier d’un coup de pouce financier pour achever le processus complet d’éligibilité avec à la clé plusieurs centaines de millions de dollars.

L’aide reçue par Lomé se matérialise dans les secteurs du foncier et des télécommunications, notamment.