L'artiste Armel Agba Dadja organisera prochainement à Togoville le festival Rèdè Tom, pour reconnecter les jeunes générations à leur héritage culturel.

Ce festival veut faire des arts et traditions du terroir des outils de transmission. Loin des grands rendez-vous de la capitale, il va à la rencontre des communautés locales, de leur histoire et de leurs savoir-faire.

Danses, chants, vêtements traditionnels, gastronomie : l'idée n'est pas d'exposer la culture, mais de la faire vivre. « Une histoire devient un atelier, un savoir-faire devient un geste, un vêtement devient un récit », explique le promoteur.

Au programme : visites de sites patrimoniaux et de palais traditionnels, découverte du Trône royal de Togoville et initiation au troc. Les participants échangeront aussi avec les rois, les notables et les gardiens des traditions.

Pour Armel Agba Dadja, le patrimoine ne doit pas rester figé dans le passé, il doit inspirer l'avenir. D'où la devise du festival : « Célébrer nos racines en inspirant demain ».