Aného célèbre l’histoire et le dialogue des cultures

L’Union européenne sera l’invitée d’honneur de la 5e édition du Festival international d’histoire d’Aného (FIHA), du 12 au 15 novembre.

Placé sous le thème « Partage », le festival met en avant les échanges entre les peuples et entre les générations.

Pour l’UE, partenaire de longue date du Togo, cette participation prolonge un engagement culturel déjà présent dans le pays, à travers notamment le Festival du film européen et les Afropéennes.

Le thème fait aussi écho à l’histoire de la construction européenne. Née après les deux guerres mondiales pour éviter de nouveaux conflits, l’Union trouve son acte fondateur dans la déclaration Schuman du 9 mai 1950.

Ancienne capitale coloniale et carrefour historique de la côte togolaise, Aného offre un cadre approprié pour un festival consacré au dialogue entre les cultures.