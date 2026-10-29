Rubriques

Tendances:
Culture

Appel à la créativité et à l'histoire

Le Goethe-Institut de Lomé, plus ancien centre culturel étranger du pays, fête ses 65 ans. Pour marquer l’anniversaire, une grande fresque murale sera réalisée dans son enceinte, et un appel est lancé aux artistes togolais.

Une fresque géante pour les 65 ans du Goethe-Institut © republicoftogo.com

Le Goethe-Institut de Lomé, plus ancien centre culturel étranger du pays, fête ses 65 ans. Pour marquer l’anniversaire, une grande fresque murale sera réalisée dans son enceinte, et un appel est lancé aux artistes togolais.

Ouvert en 1961 à Kokétimé, un an seulement après l’indépendance, l’institut est devenu un lieu incontournable de la vie culturelle loméenne. Des générations de Togolais y ont appris l’allemand, passé leurs examens de langue, fréquenté la bibliothèque ou assisté à des concerts, des expositions, des projections et des spectacles.

Au fil des décennies, le centre a aussi servi de tremplin à de nombreux artistes, en favorisant les rencontres entre créateurs togolais et allemands, les résidences et les collaborations. « Depuis 65 ans, la coopération culturelle entre l’Allemagne et le Togo favorise les échanges, le dialogue interculturel et le rapprochement entre les peuples », souligne l’ambassade d’Allemagne.

Une fresque pour célébrer l’histoire commune

Pour cet anniversaire, l’institut fait appel à des artistes professionnels expérimentés dans la peinture murale, l’art urbain ou la fresque. L’œuvre, d’environ 43 m² (6,85 m de haut sur 6,30 m de large), devra raconter l’histoire partagée des deux pays et célébrer la diversité, la créativité et le partenariat.

Elle devra aussi se tourner vers l’avenir, en traduisant une coopération culturelle résolument tournée vers les jeunes générations.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un concert pour célébrer la tradition togolaise

Un concert pour célébrer la tradition togolaise

Il a grandi entre le tam-tam et le théâtre, et trente ans après son premier album, King Mensah revient sur scène avec un concert qui porte le nom de « Dekonu », « tradition » dans une langue locale. Rendez-vous le 6 décembre au palais des congrès de Lomé.

Tchiakpe reçoit les fédérations culturelles

Tchiakpe reçoit les fédérations culturelles

Isaac Tchiakpe a reçu lundi les présidents des fédérations et organisations culturelles, après une plateforme de revendications adressée à son ministère. La musique était au centre de l’échange.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.