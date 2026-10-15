De Glidji à Aného, le festival des divinités noires revient en janvier

Aného accueillera du 21 au 24 janvier 2027 la 11e édition du Festival des divinités noires. La Côte d'Ivoire sera l'invitée d'honneur.

Créé en 2006, ce rendez-vous culturel et spirituel met en valeur les traditions africaines et en transmet l'héritage aux nouvelles générations. Il sert aussi de point de rencontre, artistique, institutionnel et scientifique, entre les peuples du golfe de Guinée et les communautés afro-brésiliennes.

Le programme se déroulera à Aného et dans la forêt sacrée de Glidji, dans la préfecture des Lacs : concerts, danses et chants traditionnels, expositions sur la diversité culturelle, rituels des sociétés initiatiques et conférences-débats sur les religions ancestrales.

Chef-lieu de la préfecture des Lacs, dans la région Maritime, Aného s'étend entre l'océan Atlantique au sud, le lac Togo au nord et le fleuve Mono à l'est. Elle forme avec Glidji, centre spirituel du peuple guin, un ensemble inscrit en 2021 sur la liste indicative du Togo auprès de l'UNESCO, qui lui reconnaît une histoire d'environ trois siècles et demi.

La ville a été façonnée par les communautés xla-xweda, des migrants venus de la Gold Coast, des Afro-Brésiliens revenus sur le continent et des commerçants et administrateurs européens. Zébé, un quartier administratif, a été la première capitale du Togo, de 1887 à 1897, sous administration allemande. Aného conserve des bâtiments coloniaux allemands et français, ainsi qu'une architecture afro-brésilienne, dans les quartiers d'Anéhogan et d'Adjido, avec des maisons à étages dont le rez-de-chaussée abritait des boutiques.

À Glidji, le panthéon guin compte 42 divinités. Le dossier de l'UNESCO souligne aussi des traditions vivantes, comme la fête du nouvel an Épé-Ekpé, qui suit le calendrier lunaire, et le guingbé, langue créolisée propre à la ville. La proximité de Lomé a toutefois fait partir une partie des habitants : Aného comptait environ 25 000 habitants lors du quatrième recensement général, et plusieurs bâtiments anciens sont à l'abandon ou mal entretenus.

C'est dans ce cadre que le festival a rassemblé, en janvier 2025, sa 10e édition, consacrée au Brésil.

Le roi des Mina et d'Aného, Nana Anè Ohiniko Quam Dessou XV, voit dans l'événement un moyen de renforcer la visibilité et l'attractivité de la ville, tout en consolidant les liens culturels entre les peuples africains.