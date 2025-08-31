Rubriques

Tendances:
Culture

Vogan célèbre en apothéose la fête des prémices Adzinukuzan

La préfecture de Vo a vibré samedi au rythme de la fête traditionnelle Adzinukuzan, célébrée comme une apothéose culturelle et spirituelle.

Victoire Tomégah-Dogbé et Kodjo Adédzé samedi lors de la cérémonie © DR

La préfecture de Vo a vibré samedi au rythme de la fête traditionnelle Adzinukuzan, célébrée comme une apothéose culturelle et spirituelle.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont Kodjo Adédzé, le président de l’Assemblée nationale, représentant Faure Gnassingbé.

Considérée comme la fête des prémices, Adzinukuzan est un temps de remerciement à la providence divine pour les récoltes abondantes en fin de saison culturale.

Elle symbolise également la reconnaissance des fils et filles de Vo à la terre nourricière et aux ancêtres dont la mémoire reste vivante.

Au-delà de son aspect spirituel, la célébration traduit l’attachement des communautés au patrimoine culturel transmis par les aïeux.

« Vous devez non seulement le protéger mais aussi le transmettre aux générations futures en vue de sa sauvegarde. Je vous invite à faire de cette fête et du riche patrimoine culturel qui y est associé, une source de créativité afin de favoriser le développement d’industries culturelles capables de booster le tourisme et l’économie nationale », a déclaré Kanka-Malik Natchaba, le ministre de l’Enseignement supérieur.

La fête a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des diplomates. Parmi les personnalités remarquées, l’ancienne Première ministre Victoire Tomégah-Dogbé, native de la préfecture.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

‘Dunényozan’ est une boussole dans un monde en mutation

‘Dunényozan’ est une boussole dans un monde en mutation

Florence Yawa Kouigan, la ministre de la Communication et représentante du président du Conseil Faure Gnassingbé, a présidé samedi à Baguida près de Lomé la cérémonie de clôture de la 7ᵉ édition de 'Dunényozan', la fête culturelle des populations du Grand Lomé.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.