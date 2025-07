La langue kabyè, un pilier de la fierté nationale

À l’occasion des rites initiatiques Evala dans la préfecture de la Kozah (région de la Kara, au nord du Togo), le monde culturel togolais met à l’honneur une composante essentielle de son patrimoine : la langue kabyè.

Baptisé « Festival de la langue kabyè », cet événement est une initiative de l’Académie des langues nationales togolaises, avec pour ambition de réaffirmer l’identité linguistique du Togo et de renforcer la fierté nationale auprès des communautés locales.

« Ce festival est une manière d’encourager les citoyens à parler nos langues locales », souligne Kassang Balaibalou, présidente de l’Académie de la langue nationale kabyè.

Au-delà de la simple célébration, ce festival revêt une portée stratégique. Il s’agit de valoriser les langues nationales face à la domination croissante des langues étrangères, notamment le français et l’anglais, dans les espaces éducatif, administratif et médiatique.

En mettant en avant le kabyè, l’une des langues les plus parlées du pays, principalement dans le nord, l’initiative cherche à renforcer l’attachement des citoyens à leur héritage linguistique, tout en stimulant la transmission intergénérationnelle.

Un outil de préservation du patrimoine

Ce festival linguistique et culturel s’inscrit dans une dynamique plus large de préservation du patrimoine culturel togolais.

Il constitue un levier de résistance culturelle face aux effets uniformisants de la mondialisation et offre une plateforme d’expression et de valorisation des savoirs et traditions locaux.

En parallèle des cérémonies d’Evala, le Festival de la langue kabyè rappelle que la langue est un pilier de l’identité – et qu’en la célébrant, c’est toute une mémoire collective que l’on défend et promeut.