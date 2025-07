Le Palais de Lomé rallume les nuits folles des années 60 à 80

Ambiance vintage garantie le 1er août prochain au Palais de Lomé, avec une nouvelle exposition immersive consacrée aux années 1960 à 1980, une époque marquante pour la vie culturelle, artistique et festive de la capitale togolaise.

Baptisé “Les années 60-80 s’invitent au Palais”, l’événement propose au public un voyage dans le temps, au cœur des nuits mythiques de Lomé, entre art, musique, et esprit nightclub. Au programme : œuvres inspirées de la culture populaire, ambiance rétro, sons funky et tenues d’époque exigées.

Dress code ? Années 60-80, bien sûr. Sortez les pattes d’eph, chemises à col pelle à tarte, talons compensés et lunettes oversize.

Le Palais de Lomé, un lieu d’histoire et de culture

Rappelons que le Palais de Lomé, ancienne résidence des gouverneurs coloniaux puis siège de la présidence de la République jusqu'en 1991, est aujourd’hui un centre culturel et artistique majeur.

Entièrement restauré, il a rouvert ses portes au public en 2019 en tant que lieu de mémoire, d'expositions, de création contemporaine et de rencontre des cultures africaines.

En accueillant cette exposition sur les décennies 60 à 80, le Palais joue pleinement son rôle : faire dialoguer histoire, patrimoine et création. Et quoi de mieux que de revisiter ces années de liberté, d'audace et de fête qui ont marqué l’imaginaire collectif togolais ?

Ce 1er août, le public est invité à vivre, écouter, danser et ressentir ce que fut Lomé, cité vibrante aux nuits inoubliables.

Un moment à ne pas manquer pour les nostalgiques, les curieux et tous ceux qui veulent célébrer une époque culte avec style.