La playlist de Victoire Tomégah-Dogbé

Le Premier ministre adore la musique et ne se prive pas d’en écouter quand elle a un peu de temps libre, c’est rare.

Elle a rendu public ses coups de coeurs. Une vingtaine de titres d’artistes togolais et africains.

Au choix, ‘Maladie d’amour’ par Santrinos Raphaël, ‘Essomé’ par Mic Flammez, ‘Tu n’es pas Dieur’ par KanaA ou encore ‘Ona’ par Toofan.

‘Merci à cette nouvelle génération d’artistes pour le travail de qualité qu’elle s’emploie à accomplir. Nous sommes fiers de vous. Keep up the great work!’, écrit Victoire Tomégah-Dogbé sur les réseaux sociaux.