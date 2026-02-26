Rubriques

Tendances:
Culture

Le long chemin du patrimoine togolais

Lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement a autorisé la création d'un Comité national pour la restitution des biens culturels, marquant ainsi l'entrée du pays dans une dynamique internationale de justice patrimoniale.

La priorité est d'abord de réaliser un inventaire précis © republicoftogo.com

Lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement a autorisé la création d'un Comité national pour la restitution des biens culturels, marquant ainsi l'entrée du pays dans une dynamique internationale de justice patrimoniale.

La communication, présentée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, a mis en lumière une réalité saisissante : plus de 8 000 biens togolais - objets d'art, pièces religieuses, archives documentaires, sonores, photographiques et cinématographiques, ainsi que des restes humains et animaux - dorment dans les réserves de musées étrangers, loin de la terre et du peuple auxquels ils appartiennent.

Ces objets ne sont pas de simples curiosités muséales. Ils sont les témoins silencieux d'une histoire, les fragments d'une identité collective arrachée au fil des décennies. Leur absence constitue une lacune dans la mémoire nationale togolaise.

Le comité nouvellement créé aura pour mission de coordonner et d'encadrer l'ensemble du processus de restitution, en s'inscrivant dans le cadre d'une dynamique internationale désormais bien établie, portée notamment par les recommandations du rapport Sarr-Savoy et les engagements croissants de plusieurs nations européennes.

Pour le Togo, il ne s'agit pas seulement de récupérer des objets. Il s'agit de renouer avec lui-même.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La langue française passe par le volontariat

La langue française passe par le volontariat

L’Agence nationale du volontariat du Togo (ANVT) a procédé au déploiement de volontaires internationaux de réciprocité (VIR) au Ghana dans le cadre d’une mission axée sur l’interculturalité et l’intégration régionale.

L’art comme levier de sensibilisation environnementale

L’art comme levier de sensibilisation environnementale

À Kpalimé, l’art se met au service de la nature. En visite samedi dans la ville des Plateaux, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Isaac Tsiakpé, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir les artistes plasticiens dans leur mission de sensibilisation à la protection de l’environnement.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.