La langue française passe par le volontariat

L’Agence nationale du volontariat du Togo (ANVT) a procédé au déploiement de volontaires internationaux de réciprocité (VIR) au Ghana dans le cadre d’une mission axée sur l’interculturalité et l’intégration régionale.

Opération menée au Ghana © republicoftogo.com

Ces volontaires auront pour mission de promouvoir l’apprentissage du français à travers des activités socio-éducatives, notamment la création et l’animation de clubs de langue dans les maisons des jeunes et les centres de lecture et d’animation culturelle.

Cette opération est menée en partenariat avec France Volontaires et bénéficie de l’appui du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

L’art comme levier de sensibilisation environnementale

À Kpalimé, l’art se met au service de la nature. En visite samedi dans la ville des Plateaux, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Isaac Tsiakpé, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir les artistes plasticiens dans leur mission de sensibilisation à la protection de l’environnement.

