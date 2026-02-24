La langue française passe par le volontariat

L’Agence nationale du volontariat du Togo (ANVT) a procédé au déploiement de volontaires internationaux de réciprocité (VIR) au Ghana dans le cadre d’une mission axée sur l’interculturalité et l’intégration régionale.

Ces volontaires auront pour mission de promouvoir l’apprentissage du français à travers des activités socio-éducatives, notamment la création et l’animation de clubs de langue dans les maisons des jeunes et les centres de lecture et d’animation culturelle.

Cette opération est menée en partenariat avec France Volontaires et bénéficie de l’appui du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.