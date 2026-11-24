Il y a des concerts qui ressemblent à des retours aux sources. Dans le cadre du festival INSTANT Togo, le Palais de Lomé accueille l'Ethnic Heritage Ensemble, l'une des formations les plus singulières du jazz afro-américain. C'est la première fois que le groupe se produit au Togo.

Le groupe est né à Chicago, sous l'impulsion du percussionniste et compositeur Kahil El'Zabar, figure de l'avant-garde de la ville. Depuis plus de cinquante ans, il poursuit une même quête : relier les traditions musicales africaines à celles que la diaspora a forgées aux États-Unis.

Sur scène, tout part du rythme. Percussions, voix et souffles tissent une musique où le jazz croise le blues, le funk et les chants spirituels. Ici, le groove est une prière et l'improvisation une conversation avec les ancêtres. Chaque concert prolonge une recherche jamais figée, toujours en mouvement.

L'Afrique et sa diaspora sur la même scène

Pour ouvrir la soirée le 30 novembre, le public retrouvera Kossi Mawun en première partie, comme un pont tendu entre la scène togolaise et les héritiers de Chicago. Le concert promet une rencontre rare entre l'Afrique et sa diaspora, autour d'une même pulsation.

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Entrée gratuite, au Palais de Lomé le 30 novembre à 19h