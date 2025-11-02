Le Togo salue une œuvre magistrale au service du patrimoine africain

Le ministre togolais du Tourisme, de la Culture et des Arts, Isaac Tchiakpé, a représenté le Togo samedi soir à l’inauguration du Grand Musée égyptien (GEM), un joyau culturel situé au pied des célèbres pyramides de Gizeh, au Caire.

Aux côtés de plusieurs chefs d’État, de Premiers ministres et de membres de familles royales, le ministre a pris part à un spectacle impressionnant mêlant patrimoine pharaonique, musique et technologies de pointe. Le musée, fruit de plus de vingt ans de travaux, abrite l’une des plus riches collections d’antiquités au monde, dont les célèbres trésors de Toutankhamon.

« Ce musée est un chef-d’œuvre architectural et historique. Il incarne non seulement la grandeur de l’Égypte antique, mais aussi l’importance du patrimoine africain dans la mémoire de l’humanité. Le Togo, en tant que pays enraciné dans une culture millénaire, se réjouit de cette réalisation exceptionnelle », a déclaré le ministre Isaac Tchiakpé à l’issue de la cérémonie.

Le Grand Musée égyptien, financé notamment par le Japon, est conçu comme un symbole de renaissance culturelle et un levier pour relancer le tourisme, secteur clé de l’économie égyptienne.

A Lomé, samedi soir, l’ambassadeur d’Egypte, Ahmed Mohamed Eid, avait organisé à sa résidence une diffusion en direct de l’inauguration en présence de plusieurs dizaines d’invités.

Le Caire et Lomé ont développé une coopération étroite depuis l’arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah El-Sisi.