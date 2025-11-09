Rubriques

Tendances:
Culture

L’unité au service du développement durable à Asrama

Le ministre-conseiller Edem Kokou Tengué a représenté le président du conseil Faure Gnassingbé à la 14e édition de la fête de l’union à Asrama, marquée par un appel fort à la mobilisation pour un développement inclusif.

Edem Kokou Tengué © republicoftogo.com

Asrama, localité de la préfecture du Haho, a vibré ce samedi au rythme de la 14ᵉ édition de la fête Gbénondjouzan, également appelée fête de l’union.

Placée sous le thème : « Tous ensemble pour un développement durable intégral et résilient du canton », l’édition 2025 a connu la participation du ministre-conseiller Edem Kokou Tengué, représentant le président du conseil, Faure Gnassingbé.

Ce rendez-vous annuel a rassemblé les communautés Adja et sœurs pour faire le point des réalisations locales et définir les priorités à venir.

Santé, éducation, jeunesse, environnement… de nombreux projets ont vu le jour ces dernières années, notamment l’équipement du centre de santé du canton avec un échographe, mettant fin à l'obligation de parcourir 30 km jusqu’à Notsè pour les examens.

L’événement a réaffirmé l’importance de la cohésion sociale, du leadership local et de l'engagement citoyen dans la construction d’un avenir meilleur pour Asrama et pour tout le pays.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les contes de Michel Ocelot envoûtent la scène togolaise

Les contes de Michel Ocelot envoûtent la scène togolaise

Pour marquer l’ouverture de la nouvelle saison culturelle, le Palais de Lomé accueille, en exclusivité, le spectacle “Princes et Princesses”, une adaptation des œuvres du réalisateur et conteur français Michel Ocelot, créateur de films d’animation cultes tels que Kirikou et la sorcière ou encore Azur et Asmar.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.