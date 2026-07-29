Le Togo se prépare à célébrer ses spiritualités ancestrales

La Fédération nationale des Cultes Vaudous et des Traditions du Togo (FNCVTT) lance les préparatifs pour la première édition du Festival international des cultures et spiritualités ancestrales afro-togolaises, prévu en janvier 2027. L'idée : changer le regard porté sur le vaudou.

À travers cet événement inédit, la FNCVTT entend déconstruire les stéréotypes associés à cette pratique et la présenter comme un héritage culturel porteur de paix, de dialogue et de mémoire collective, plutôt qu'un frein au développement.

Le vodou (ou vaudou) est une religion traditionnelle originaire du golfe du Bénin, profondément ancrée dans les cultures du Togo, du Bénin et d'une partie du Ghana et du Nigeria.

Le mot lui-même, issu de la langue fon, signifie « esprit » ou « divinité ». Il désigne à la fois une croyance en un ensemble de forces spirituelles et le système religieux qui organise le rapport des hommes à ces forces.

Le vodou repose sur la croyance en un dieu suprême, généralement lointain et peu sollicité directement, et en une multitude de divinités intermédiaires, les vodouns, chacune associée à des éléments naturels (l'eau, la terre, le tonnerre, la forêt), à des ancêtres ou à des forces protectrices.

Ces divinités sont honorées à travers des rituels, des offrandes, des chants, des danses et des cérémonies, souvent rythmées par le tambour, au cours desquelles des initiés peuvent entrer en état de transe pour communiquer avec les esprits.

La religion accorde également une place centrale au culte des ancêtres, considérés comme des intermédiaires entre les vivants et le monde spirituel, ainsi qu'à la transmission orale des savoirs, des mythes fondateurs et des pratiques rituelles, d'une génération à l'autre.

Historiquement, le vodou a structuré l'organisation sociale, morale et spirituelle de nombreuses communautés du golfe de Guinée, avant de traverser l'Atlantique avec la traite négrière et de donner naissance à des variantes syncrétiques dans les Amériques et les Caraïbes, comme le vaudou haïtien ou le candomblé brésilien.

Longtemps caricaturé, notamment à travers des représentations occidentales associées à la sorcellerie ou à la magie noire, le vodou reste pourtant, dans les pays d'origine comme le Togo, une religion officiellement reconnue, pratiquée par une partie significative de la population, et considérée comme une composante à part entière du patrimoine culturel et spirituel national.