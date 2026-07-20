Un engagement qui dépasse les cimaises

Après 27 années de pratique artistique, le plasticien togolais Kokou Ekouagou, dont certaines œuvres ont intégré des collections internationales, notamment celle du Torrance Art Museum en Californie, ouvre un nouveau chapitre de son engagement : faire de l'art un instrument de rapprochement entre les cultures.

Depuis juin dernier, il préside le Collectif Fragments Nomades, une association française cofondée avec l'historienne de l'art et artiste collagiste Lielie Sellier, dont l'ambition est de renforcer les échanges artistiques entre le Togo, la France et d'autres territoires.

Pour l'artiste, la création dépasse largement la dimension esthétique. « L'art est un outil de pensée, de dialogue et de communication », affirme-t-il, convaincu qu'il contribue à « informer, cultiver le monde et participer tant soit peu au développement ». Une vision qui irrigue depuis longtemps son travail, centré sur le brassage culturel, l'identité et la mémoire collective, qu'il considère comme des vecteurs essentiels du vivre-ensemble.

Avec le Collectif Fragments Nomades, il donne une dimension institutionnelle à cet engagement. « Nous nous engageons ainsi à promouvoir la création artistique contemporaine sous toutes ses formes et à favoriser les échanges culturels entre le Togo, la France, ainsi que d'autres territoires », confie-t-il. Se définissant comme un « ambassadeur culturel de son pays », il veut bâtir une dynamique fondée sur la rencontre et la réciprocité.

Son engagement dépasse les cimaises. Kokou Ekouagou porte un projet social ambitieux : la création d'un complexe artistique et culturel au Togo, destiné aux jeunes défavorisés et aux enfants en situation de rue, avec des formations gratuites pour ceux qui en sont privés.

« Comprendre la culture de l'autre, c'est comprendre sa manière de vivre et de penser », résume l'artiste. Une conviction qui place la création au cœur d'une diplomatie culturelle appelée à tisser, durablement, les liens entre le Togo et la France.