Les arts en valeur

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L'Institut français du Togo lance l'édition 2026 de son programme « Instant Togo Résidence », destiné à soutenir les acteurs des industries culturelles et créatives du pays.

Soutien au secteur de la culture © republicoftogo.com

L'Institut français du Togo lance l'édition 2026 de son programme « Instant Togo Résidence », destiné à soutenir les acteurs des industries culturelles et créatives du pays.

Le dispositif cible les arts de la scène, la musique, le théâtre, les arts visuels, la mode et la création numérique. Les projets sélectionnés pourront bénéficier d'un appui financier.

L'objectif est de professionnaliser le secteur, développer les compétences et contribuer à la création d’emplois.

Cette deuxième édition s'inscrit dans la continuité des programmes de soutien à la création artistique portés par la France et l'Union européenne, notamment le programme Togo Créatif lancé en 2022 avec le Goethe Institut (Allemagne).

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