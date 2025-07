Les luttes traditionnelles lancées en présence de Faure Gnassingbé

Les festivités des luttes traditionnelles Evala ont débuté samedi dans la préfecture de la Kozah, au nord du Togo, sous les regards attentifs du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Cette première journée a été marquée par les affrontements entre les jeunes initiés des coalitions de Lao-bas et de Lao-haut, dans le canton de Pya, village natal du chef de l’État.

Moment central du processus d’initiation des jeunes garçons Kabyè, les luttes Evala sont bien plus qu’un sport ou une tradition folklorique. Elles marquent le passage symbolique à l’âge adulte. C’est un rituel d’endurance, de courage et de bravoure, auquel se préparent les jeunes des mois à l’avance. L’objectif : démontrer leur force physique et mentale devant leurs familles, leurs aînés et la communauté tout entière.

Au-delà de la lutte en tant que telle, les Evala sont un rituel initiatique complet. Il commence par une période de retraite en groupe, durant laquelle les jeunes sont formés aux valeurs morales, à la discipline, au respect des anciens et aux codes de la société. Ensuite vient le moment tant attendu : les combats de lutte.

L’événement mobilise des milliers de personnes, aussi bien de la diaspora togolaise que de curieux venus des quatre coins du pays et de l’étranger. Les autorités locales et nationales mettent un point d’honneur à assurer une organisation fluide et sécurisée.

La présence de Faure Gnassingbé à l’ouverture officielle témoigne de l’importance de cette tradition dans la vie sociale et politique du Togo. Elle est également l’occasion pour les autorités de promouvoir la culture et de renforcer le sentiment d’unité nationale.

Les compétitions se poursuivront dans les différents cantons du pays Kabyè, jusqu’à la grande finale prévue le 24 juillet, toujours à Pya. Les rideaux tomberont sur l’édition 2025 le 27 juillet avec la traditionnelle danse au domicile du feu président Gnassingbé Eyadéma.

Les Evala ne sont pas qu’un spectacle sportif ; ils sont le reflet vivant d’un héritage culturel transmis de génération en génération.