Lomé accueille une exposition historique d'estampes japonaises ukiyo-e

Pour la première fois, des œuvres d'art japonaises authentiques sont exposées à Lomé, marquant un moment d'échange culturel inédit entre le Japon et le Togo.

Au cœur de cette exposition figurent les célèbres « 36 paysages du mont Fuji » de Katsushika Hokusai, chef-d'œuvre de l'art ukiyo-e, la gravure sur bois japonaise qui s'est épanouie entre le 17e et le début du 19e siècle. Véritable « art pop » de l'époque féodale d'Edo, l'ukiyo-e dépeint la vie quotidienne japonaise à travers des thèmes variés : acteurs de kabuki, femmes, paysages et grandeur de la nature.

Ses compositions audacieuses et ses couleurs vives ont exercé une influence considérable sur les peintres impressionnistes européens.

« La culture est le pont le plus solide pour relier les cœurs et approfondir la compréhension mutuelle », a souligné l'ambassadeur du Japon, Junji Gomakubo.

L'événement a été rendu possible grâce au soutien de CFAO Mobility Togo.