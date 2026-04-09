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Lomé retrouve sa foire du livre

Six ans. C'est le temps qu'il aura fallu attendre. La Foire internationale du livre de Lomé (FI2L) revient enfin avec sa 6e édition, les 24 et 25 avril au CETEF.

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Six ans. C'est le temps qu'il aura fallu attendre. La Foire internationale du livre de Lomé (FI2L) revient enfin avec sa 6e édition, les 24 et 25 avril au CETEF.

Le programme est dense et ouvert à tous. Rencontres avec des auteurs, conférences, panels, ateliers d'écriture, master class, cafés littéraires, dédicaces, expositions et vente de livres, deux jours pensés pour les amateurs comme pour les professionnels. Une journée spéciale dédiée aux scolaires viendra rappeler que la littérature se transmet.

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