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Le cinéma togolais à la recherche de son identité culturelle

La 9ème édition du Festival international du film du Togo (FIFTO) bat son plein au Centre togolais des expositions et foires (CETEF) à Lomé. Et les attentes sont grandes, tant du côté des cinéastes que des autorités.

Isaac Tchiakpé © republicoftogo.com

La 9ème édition du Festival international du film du Togo (FIFTO) bat son plein au Centre togolais des expositions et foires (CETEF) à Lomé. Et les attentes sont grandes, tant du côté des cinéastes que des autorités.

Pour le ministre de la Culture, Isaac Tchiakpé, le cinéma est bien plus qu'un divertissement : c'est "un instrument qui permet de partager les émotions, les peines et de se projeter".

Il appelle les réalisateurs togolais à ancrer davantage leurs œuvres dans le vécu quotidien des populations, en phase avec le thème de cette édition qui prône un cinéma africain en langues locales, porteur de récits authentiques et de tranches de vie humaine.

Pour soutenir cette ambition, le gouvernement mise sur plusieurs leviers. Le Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, créé en 2022 dans le sillage du code du cinéma, est en cours d'opérationnalisation. Son objectif : financer la production locale, moderniser les équipements et réduire les coûts de production.

Des mesures fiscales incitatives sont également prévues, avec une réduction de taxes sur l'importation de matériel de cinéma.

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