Rubriques

Tendances:
Culture

Quand la tradition devient spectacle

Les luttes traditionnelles Evala, l'un des événements culturels les plus emblématiques du Togo, se tiendront cette année du 11 au 18 juillet en pays Kabyè, dans le nord du pays.

Rite sacré et fête du peuple Kabyè © republicoftogo.com

Les luttes traditionnelles Evala, l'un des événements culturels les plus emblématiques du Togo, se tiendront cette année du 11 au 18 juillet en pays Kabyè, dans le nord du pays.

Les Evala sont bien plus qu'un simple tournoi de lutte. Chez le peuple Kabyè, elles constituent un rite de passage fondamental marquant l'entrée des jeunes hommes dans l'âge adulte. Chaque année, les jeunes lutteurs - appelés Evalo - s'affrontent dans des arènes pour démontrer leur force, leur courage et leur virilité devant leurs familles et leur communauté. Sans avoir participé aux Evala, un jeune Kabyè ne peut être pleinement reconnu comme homme.

La cérémonie s'ouvre traditionnellement avec la descente dans les arènes du « Souverain Sacrificateur », communément appelé « Tchodjo », figure spirituelle incontournable de la tradition Kabyè.

Le match d'ouverture opposera les lutteurs de Lao Haut à ceux de Lao Bas, tandis que la grande finale verra s'affronter Lassa Bas et Lassa Haut sur le terrain cantonal d'Ahodo. Entre ces deux rendez-vous, préliminaires, quarts de finale et demi-finales animeront une semaine entière de compétitions.

Au-delà de leur dimension culturelle et spirituelle, les Evala représentent également un formidable vecteur de tourisme et d'affaires, attirant chaque année des milliers de visiteurs togolais et étrangers.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les arts en valeur

Les arts en valeur

L'Institut français du Togo lance l'édition 2026 de son programme « Instant Togo Résidence », destiné à soutenir les acteurs des industries culturelles et créatives du pays.

Un patrimoine culturel transmis de génération en génération

Un patrimoine culturel transmis de génération en génération

La 363ᵉ édition de la cérémonie de la prise de la pierre sacrée se tiendra le 3 septembre prochain à Glidji Avé-Gbatso, dans la préfecture des Lacs au sud du Togo. Cet événement traditionnel marque le début de la nouvelle année en pays Guin.

Un joyau endormi en quête de renaissance

Un joyau endormi en quête de renaissance

Le site spécialisé Arch Daily met en lumière les réflexions architecturales autour des bâtiments emblématiques de la capitale togolaise, et notamment l'Hôtel de la Paix, fermé depuis 2006, dont la réhabilitation est à l'étude.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.