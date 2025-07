Tradition, identité et spectacle au cœur du pays Kabyè

Comme chaque année, le pays Kabyè, situé dans la région de la Kara au nord du Togo, se prépare à vivre l’un de ses événements culturels majeurs : les luttes traditionnelles Evala.

Ce rendez-vous, profondément ancré dans les traditions, marque le point culminant du processus d’initiation des jeunes garçons Kabyè à l’âge adulte.

Les Evala ne sont pas qu’un sport, ce sont avant tout un rite initiatique. Chaque jeune garçon qui atteint l’âge requis (généralement entre 18 et 20 ans) est appelé à passer par cette épreuve physique, mais aussi symbolique. Pendant plusieurs semaines, ces jeunes, appelés Evalou, suivent un entraînement rigoureux, coupés de leur famille, dans un processus qui mêle discipline, endurance et enseignements moraux.

Les luttes représentent l’apothéose de ce parcours. Elles sont un passage obligé vers l’âge adulte, et même pour ceux qui ne remportent pas leurs combats, y participer reste un honneur. Refuser d’y prendre part, en revanche, expose à une marginalisation sociale.

L’édition 2025 débutera officiellement samedi à Kagnalada, dans le canton de Pya, patrie d’origine du président du Conseil Faure Gnassingbé. Le premier duel opposera les lutteurs de Lao Haut à ceux de Lao Bas. La finale cantonale est prévue au même endroit le 24 juillet, avec un choc attendu entre deux coalitions majeures : Aké-Lao-Kioudè-Tchamdè contre Kadhika-Awidina-Kodah-Pittah.

Entre-temps, les arènes vibreront dans plusieurs autres cantons : Tchitchao, Yadè, Bohou, Sarakawa, Kouméa, Lassa, Tcharè, Lama, Soumdina, Djamdè, Landa, offrant un spectacle riche en émotions, rythmé par les chants, danses, et encouragements des populations.

La clôture des festivités est prévue pour le 27 juillet avec une grande danse traditionnelle devant le domicile de feu le Président Gnassingbé Eyadéma, à Pya.

Au-delà de l’aspect traditionnel, les Evala sont devenues un véritable phénomène culturel et touristique. Chaque année, l’événement attire des milliers de visiteurs venus de toutes les régions du Togo et de l’étranger. Hommes politiques, touristes, chercheurs ou simples curieux se pressent pour assister aux affrontements et découvrir la richesse du patrimoine immatériel togolais.

Les autorités togolaises, conscientes de cet engouement, ont renforcé les dispositifs logistiques pour l’accueil des visiteurs. Des ateliers de formation ont même été organisés pour améliorer la qualité des services dans les établissements hôteliers de la région, en prévision de l'afflux de touristes.

Un enjeu de transmission et de fierté

Les luttes Evala sont bien plus qu’un simple événement folklorique. Elles sont un marqueur identitaire fort pour les Kabyè, une manière de transmettre des valeurs de courage, de discipline et de solidarité. Dans un monde en constante mutation, elles incarnent la volonté d’un peuple de rester fidèle à ses racines tout en s’ouvrant à la modernité.

Evala 2025 promet donc une nouvelle édition spectaculaire, entre tradition, jeunesse et fierté collective.